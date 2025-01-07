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Inworld AI вместе с NVIDIA и Streamlabs разработала интеллектуального помощника для стриминга
На выставке CES 2025 Inworld AI объявила о сотрудничестве с NVIDIA и Streamlabs для создания первого в мире интеллектуального помощника для потокового вещания. Новый продукт обещает улучшить взаимодействие стримеров с аудиторией и повысить качество контента.

На CES 2025 компания Inworld AI представила свой новый проект — интеллектуального помощника для стриминга, созданного в партнерстве с NVIDIA и Streamlabs. Это событие привлекло внимание благодаря своей инновационной концепции, которая сочетает в себе возможности генеративного ИИ и технологии компьютерного зрения.

Помощник, названный Intelligent Streaming Assistant, выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, он может выступать в роли интерактивного соведущего. Используя технологии NVIDIA для анализа событий в реальном времени, помощник способен реагировать на происходящее в игре и предлагать комментарии, которые соответствуют контексту. Например, в момент достижения важной цели в игре он может подчеркнуть этот момент, добавив комментарий или предложив зрителям задать вопросы.

Во-вторых, Intelligent Streaming Assistant выступает в роли продюсера. Он может управлять аудио- и визуальными эффектами, чтобы сделать трансляцию более динамичной. С помощью API Streamlabs помощник обрабатывает данные от стримера, чата и самой игры, обеспечивая плавное взаимодействие. Это позволяет стримерам сосредоточиться на контенте, не отвлекаясь на технические детали.

Третья функция помощника — техническая поддержка. Intelligent Streaming Assistant помогает стримерам с настройкой программного обеспечения Streamlabs Desktop и устранением неполадок. Он может выполнять переходы между сценами или запускать анимации, что делает процесс стриминга более удобным и менее стрессовым для создателей контента.


Стримеры смогут адаптировать помощника под свои нужды, выбирая стиль взаимодействия, который лучше всего соответствует их контенту. Это может варьироваться от тонкой поддержки до полноценного соведущего, что открывает новые горизонты для креативности и вовлеченности зрителей.

Кайлан Гиббс, генеральный директор Inworld AI, отметил, что их сотрудничество с NVIDIA и Streamlabs демонстрирует потенциал ИИ в сфере развлечений. Он подчеркнул, что технологии могут значительно улучшить взаимодействие между стримерами и их аудиторией. Эшрай Урс из Streamlabs добавил, что новый помощник поможет создателям контента расширить границы своих возможностей, сохраняя при этом аутентичность.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #ces 2025 #inworld ai #streamlabs #потоковое вещание
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