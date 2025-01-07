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NVIDIA GeForce RTX 5090 32 ГБ GPU за $1999: более 20 тыс. ядер, мощность в 2 раза выше, чем у 4090
NVIDIA представила свою новейшую видеокарту GeForce RTX 5090, которая обещает производительность в два раза выше, чем у предшественника RTX 4090.

Компания NVIDIA вновь привлекла внимание геймеров, представив свою новейшую видеокарту — GeForce RTX 5090. Эта модель, стоящая $1999, обещает не только впечатляющую производительность, но и ряд инновационных технологий, которые могут изменить подход к графике в играх и профессиональной работе.

В основе RTX 5090 лежит новая архитектура Blackwell, которая включает в себя тензорные ядра пятого поколения и ядра трассировки лучей четвертого поколения. Эти улучшения позволяют значительно повысить эффективность обработки графики и ускорить выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом. Например, использование алгоритмов FP4 обеспечивает более быструю обработку данных, что особенно актуально для таких технологий, как DLSS 4.

Технические характеристики RTX 5090 также впечатляют. Видеокарта оснащена 32 ГБ GDDR7 VRAM, работающей через 512-битный интерфейс. Скорость передачи данных достигает 30 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность до 1792 ГБ/с. Это делает RTX 5090 настоящим монстром в мире графических процессоров. Важно отметить, что несмотря на снижение количества ядер по сравнению с RTX 4090, общая производительность остается на высоком уровне благодаря улучшениям в архитектуре.

С точки зрения дизайна, NVIDIA выбрала компактное двухслотовое решение с двумя вентиляторами, что позволяет эффективно охлаждать видеокарту даже при высокой нагрузке. Длина модели Founders Edition составляет 304 мм, а высота — 137 мм. Использование жидкой термопасты и трехслойной печатной платы также говорит о серьезном подходе к качеству и надежности.

Производительность RTX 5090 подтверждается тестами в популярных играх. Например, в Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 видеокарта демонстрирует более чем двукратное увеличение производительности по сравнению с RTX 4090 при активированном DLSS 4. Даже в менее требовательных играх, таких как Far Cry 6, прирост производительности составляет 30-40%.

Стоит отметить, что реальное потребление энергии будет ниже заявленного значения TBP в 575 Вт. Это может быть важным фактором для пользователей, которые планируют обновление своих систем. Кроме того, поддержка PCIe Gen 5.0 и DisplayPort 2.1b UHBR20 позволяет подключать современные дисплеи и устройства.

Познакомиться со всеми характеристиками карты можно здесь.

#nvidia #видеокарта #rtx 4090 #geforce rtx 5090
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