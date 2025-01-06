NVIDIA и TSMC разработали новый прототип чипа на основе кремниевой фотоники, что может изменить рынок полупроводников. Эта технология обещает повысить производительность чипов и решить текущие проблемы с производственными ограничениями.

NVIDIA и TSMC, два гиганта в области технологий, совместно работают над созданием прототипа усовершенствованного кремниевого фотонного чипа. По информации тайваньской прессы, разработка завершилась в конце прошлого года. Эта новинка может стать значительным шагом вперед в производстве полупроводников, поскольку она объединяет фотонные схемы с традиционными электронными. Такой подход позволяет преодолеть физические ограничения, с которыми сталкиваются современные технологии.

Кремниевая фотоника использует свет вместо электричества для передачи данных внутри чипа. Это обеспечивает большую пропускную способность и скорость обработки информации. Например, фотонные транзисторы могут передавать данные быстрее, чем их электронные аналоги, что особенно актуально в условиях растущего объема информации и требований к скорости.

Тем не менее, TSMC сталкивается с проблемами при уменьшении размеров транзисторов. Последние достижения компании в области 2-нанометрового технологического узла показывают минимальные размеры затворов и металла в 45 и 20 нанометров соответственно. Эти параметры ограничивают количество транзисторов на чипе, что ведет к снижению эффективности. Кремниевая фотоника может помочь решить эту проблему, позволяя интегрировать больше функций на одном чипе без необходимости в значительном улучшении производственных процессов.

В дополнение к разработке фотонного чипа, NVIDIA и TSMC также исследуют технологии оптоэлектронной интеграции. Это направление объединяет компоненты, работающие с электронами и светом, что открывает новые горизонты в производстве высокопроизводительных чипов. TSMC продолжает оставаться основным партнером NVIDIA, обеспечивая стабильное производство и высокую доходность, что критически важно для успешного вывода новых продуктов на рынок.