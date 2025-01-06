Capcom сообщила, что продажи Resident Evil 4: Remake превысили 9 миллионов копий. За два месяца после последнего отчета игра продалась еще на 1 миллион экземпляров.

По состоянию на 19 декабря 2024 года, Capcom объявила о том, что мировые продажи Resident Evil 4: Remake перевалили за 9 миллионов копий. Одновременно была выпущена праздничная картина.

Игра вышла на различных платформах, включая PS5, PS4, Xbox Series X|S и ПК 24 марта 2023 года, а затем была адаптирована для iOS и macOS 20 декабря 2023 года.

Интересно, что последний отчет о продажах поступил в октябре 2024 года, когда игра достигла отметки в 8 миллионов копий. Таким образом, за короткий период в два месяца, Resident Evil 4: Remake смогла привлечь еще 1 миллион игроков.