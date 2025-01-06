Серия Realme 14 Pro с уникальным дизайном, меняющим цвет при изменении температуры, официально анонсирована. Модель поступит в продажу 16 января в Индии с двумя эксклюзивными цветами.

Компания Realme объявила о запуске своей новой серии мобильных телефонов — Realme 14 Pro, который станет первым в мире устройством с цветным дизайном, меняющим оттенок при воздействии холода. Ожидается, что телефон появится на рынке 16 января в Индии. Доступные цвета — Bikaner Purple и Jaipur Pink, названные в честь индийских городов – Bikaner и Jaipur.

Основная особенность Realme 14 Pro заключается в использовании органического порошка оболочки, который придает устройству текстуру, напоминающую ракушку. При температуре ниже 16 °C цвет телефона будет меняться с жемчужно-белого на синий, что добавляет элемент интерактивности.

Технические характеристики устройства также впечатляют. Мобильный телефон имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Под капотом установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s третьего поколения. Камера Ocean Oculus включает в себя основную камеру на 50 МП, перископическую камеру на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 80 Вт.