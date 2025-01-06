Глава ассоциации дилеров Алексей Подщеколдин уверен, что западные бренды не вернутся в Россию в ближайшие годы. Китайские автомобили займут лидирующие позиции на рынке, создавая конкуренцию.

Алексей Подщеколдин, руководитель ассоциации РОАД, заявил, что в 2025 году не стоит ожидать возвращения западных автомобильных брендов на российский рынок. Он считает, что даже если изменятся внешние условия, процесс сертификации и омологации автомобилей займет слишком много времени. В результате, тренд на китайский автопром останется актуальным.

Подщеколдин отметил, что в текущем году китайские производители могут начать активную конкуренцию за лидерство в продажах. Это может оказаться выгодным для потребителей, так как основным преимуществом станет цена. Таким образом, покупатели смогут воспользоваться предложениями различных брендов и приобрести автомобили по более низким ценам.