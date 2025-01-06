Бундестаг Германии одобрил финансирование шести фрегатов Type 127, которые заменят устаревшие корабли класса «Саксония». Эти суда будут оснащены американской боевой системой Aegis, что должно повысить их боевые возможности.

Недавно Бундестаг Германии утвердил финансирование для строительства шести новых фрегатов Type 127. Эти корабли должны заменить три устаревших судна класса «Саксония» (Type 124), которые были введены в эксплуатацию в начале 2000-х и планируются к выводу из эксплуатации к 2030 году. Программа проектирования и строительства будет запущена после окончательного выбора подрядчика в начале 2025 года.

Фрегаты Type 127 должны быть сосредоточены на защите от современных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты. Они получат интеграцию с боевой системой Aegis, что значительно повысит их оперативную эффективность в рамках НАТО. Эта система, разработанная в США, объединяет радары, датчики и возможности запуска ракет, что позволяет эффективно справляться с различными угрозами.

Система Aegis включает в себя многофункциональный радар AN/SPY-1, который способен одновременно отслеживать сотни целей. Это обеспечивает надежное обнаружение и поражение угроз в реальном времени. Важным элементом системы является командный центр, который обрабатывает данные и создает полную картину ситуации на поле боя.