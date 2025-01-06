Недавно Бундестаг Германии утвердил финансирование для строительства шести новых фрегатов Type 127. Эти корабли должны заменить три устаревших судна класса «Саксония» (Type 124), которые были введены в эксплуатацию в начале 2000-х и планируются к выводу из эксплуатации к 2030 году. Программа проектирования и строительства будет запущена после окончательного выбора подрядчика в начале 2025 года.
Фрегаты Type 127 должны быть сосредоточены на защите от современных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты. Они получат интеграцию с боевой системой Aegis, что значительно повысит их оперативную эффективность в рамках НАТО. Эта система, разработанная в США, объединяет радары, датчики и возможности запуска ракет, что позволяет эффективно справляться с различными угрозами.
Система Aegis включает в себя многофункциональный радар AN/SPY-1, который способен одновременно отслеживать сотни целей. Это обеспечивает надежное обнаружение и поражение угроз в реальном времени. Важным элементом системы является командный центр, который обрабатывает данные и создает полную картину ситуации на поле боя.