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MSI представит новые материнские платы B860, B850 и B840 для Intel и AMD на CES 2025
Компания MSI раскрыла детали о своих новых бюджетных материнских платах для процессоров Intel и AMD. Модели B860, B850 и B840 появятся на выставке CES 2025 с интересными характеристиками.

На выставке CES 2025 компания MSI собирается представить свои новые материнские платы для процессоров Intel и AMD. В утечках информации появились модели B860, B850 и B840, которые обещают стать интересным выбором для пользователей, ищущих бюджетные решения.

Материнские платы B860 и B850 предназначены для процессоров Intel и AMD соответственно. В частности, модель MAG B860 Tomahawk WiFi выделяется своим классическим черным дизайном и зелеными акцентами. Она предлагает множество слотов и портов: 4 слота DIMM, 2 порта PCI-E x16 и 3 разъема M.2, что делает ее подходящей для различных конфигураций. Также стоит отметить наличие встроенного WiFi 7 и портов Thunderbolt 4, что добавляет функциональности.

Что касается моделей для AMD, то PRO B850-P WiFi имеет черную печатную плату и аккуратные белые радиаторы. Она также включает 4 слота PCI-E x16, что является редкостью для бюджетных плат. С тремя разъемами M.2 и четырьмя SATA-портами, эта плата подходит для пользователей, желающих собрать мощную систему без лишних затрат.

Модель MSI B840 Gaming Plus WiFi выделяется своим оригинальным дизайном с белыми радиаторами и голубыми акцентами. Она предлагает 5 слотов PCI-E x16, что может показаться избыточным, но на практике это может ограничиваться количеством линий PCI-E. В отличие от более дорогих моделей, у B840 отсутствует дополнительный 8-контактный разъем PCI-E, что указывает на ее начальный уровень.

Заключительная модель, PRO B840-P WiFi, также имеет 5 слотов PCI-E x16 и базовые функции подключения. Все эти платы будут представлены на CES 2025, где MSI раскроет их полные характеристики и цены. Ожидается, что новинки привлекут внимание пользователей, ищущих доступные решения для сборки игровых и рабочих систем.

#amd #intel #msi #материнские платы #ces 2025
Источник: x.com
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