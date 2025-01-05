На CES 2025 Thunderobot представит серию игровых ноутбуков ZERO и новые умные очки. Компания стремится расширить свои предложения и укрепить позиции на рынке.

Китайская компания Thunderobot готовится к дебюту на выставке CES 2025, где планирует представить свои новейшие разработки. Среди них — флагманская серия игровых ноутбуков ZERO и новая категория умных очков.

Серия ZERO станет ключевым продуктом Thunderobot, предлагая современные технологии от NVIDIA и новейшие процессоры Intel и AMD.

Thunderobot сегментировала свои ноутбуки на три уровня, чтобы охватить широкий спектр пользователей. Серия Radiant, например, включает модели с процессорами Intel и графикой NVIDIA, которые обеспечивают хорошую производительность для пользователей среднего класса. Radiant 16 — одна из таких моделей, предлагающая 16-дюймовый экран и высокую частоту обновления.

Серия Storm ориентирована на более доступные решения. Модель Storm 15, с ее стильным дизайном и мощными компонентами, может привлечь внимание начинающих пользователей. Thunderobot стремится предложить что-то для каждого, что может помочь компании завоевать доверие и популярность среди потребителей.

Кроме ноутбуков, компания также анонсировала умные очки, которые будут использовать возможности дополненной реальности.