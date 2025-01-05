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В Китае разрабатывается пулемет, способный сбивать гиперзвуковые ракеты
В Китае работают над пулеметом, способным стрелять с очень высокой скоростью.

Китайские ученые разрабатывают новый пулемет, который способен стрелять с высокой скоростью — до 450 000 выстрелов в минуту. Оружие, состоящее из пяти или более стволов, создаст плотный заградительный огонь, который может перехватывать гиперзвуковые ракеты, движущиеся со скоростью свыше 7 Махов. Для сравнения, американская система Phalanx, одна из самых мощных в мире, имеет максимальную скорострельность всего 4500 выстрелов в минуту.

Инженеры также нашли решение для быстрой перезарядки. Магазин с боеприпасами интегрирован в контейнер с пушками, что позволяет выбрасывать одноразовые стволы вместе с контейнером после использования. Это новшество устраняет необходимость в традиционных механических спусковых механизмах, которые не могут обеспечить нужную производительность для Народно-освободительной армии Китая.

#китай #оружие #гиперзвуковые ракеты #пулемет
Источник: scmp.com
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