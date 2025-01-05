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Система радиоэлектронной борьбы «Таракан» готовится к развертыванию в зоне СВО
Шестиканальная версия обещает повысить эффективность борьбы с беспилотниками-камикадзе.

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Таракан», разработанная Конструкторским бюро «Дроноскоп», готовится к развертыванию в зоне проведения специальной операции. Эта шестиканальная версия системы нацелена на противодействие дронам-камикадзе, которые представляют собой серьезную угрозу на современном поле боя. Применение технологии стало актуальным в свете растущего использования беспилотников, способных эффективно поражать цели с высокой точностью.

Одной из ключевых особенностей «Таракана» является его способность работать одновременно на нескольких частотах. Каждый канал системы соответствует определенному диапазону частот, что позволяет ей одновременно отслеживать и подавлять сигналы различных дронов. Это делает систему более универсальной по сравнению с одноканальными аналогами, которые часто сталкиваются с ограничениями в своей эффективности. Например, одноканальная система может не справиться с несколькими дронами, использующими разные радиосигналы.

Шестиканальная конфигурация «Таракана» обеспечивает значительное преимущество в борьбе с дронами, которые могут использовать сложные электронные контрмеры. Дроны-камикадзе, как правило, обладают способностью адаптироваться к условиям, создавая сложности для систем РЭБ. Однако «Таракан» снижает вероятность успешной адаптации дронов к помехам, действуя одновременно в нескольких диапазонах частот.

Кроме того, система предлагает высокую степень точности в глушении. Она может выборочно нацеливаться на те частоты, которые использует приближающийся дрон, минимизируя побочные помехи для других систем связи и радиолокации. Это особенно важно в военных операциях, где поддержание связи и ситуационной осведомленности критично для успеха.

Применение такой системы позволит российским войскам эффективнее нейтрализовывать угрозы, исходящие от дронов, которые становятся все более смертоносными. Дроны FPV, оснащенные высокочувствительными камерами, способны поражать как пехоту, так и бронетехнику. Возможность блокировать их связь на нескольких частотах одновременно делает «Таракан» эффективным против различных типов беспилотников.

С точки зрения тактики, шестиканальная система РЭБ значительно снижает риск обнаружения и противодействия со стороны противника. Чем больше частот подвергается атаке, тем сложнее врагу адаптироваться и принимать ответные меры. В отличие от традиционных одноканальных систем, «Таракан» демонстрирует меньшую вероятность перехвата средствами радиоэлектронного наблюдения.

Эффективность «Таракана» уже была продемонстрирована в реальных условиях. Разработка системы началась весной 2024 года как ответ на растущее использование FPV-дронов вражескими силами. Ранее существовавшие системы РЭБ не справлялись с новыми вызовами, что сделало «Таракан» особенно актуальным. Примером успешного применения системы стало ее использование против украинского дрона «Баба Яга», что подтвердило ее оперативную ценность в полевых условиях.

#россия #сво #дроны #беспилотники #рэб #таракан
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