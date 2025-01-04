На выставке CES 2025 компания Raytheon представит новый игровой ноутбук Thor ZERO с оригинальной системой RGB-освещения.

На предстоящей выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания Raytheon планирует представить свой новый игровой ноутбук Thor ZERO.

Thor ZERO выделяется на фоне конкурентов благодаря новой четырехзонной системе RGB-освещения, названной «световая завеса». Она включает 154 ярких ламповых шарика, поддерживает световые эффекты RGB с одной клавишей и RGB Faith Iogo.

Кроме того, ноутбук будет оснащен мощными процессорами Intel Core Ultra 200 или AMD Ruilong 9000 «Zen 5», а также новыми видеокартами NVIDIA. Вдобавок к этому, Thor ZERO получит экран, защищающий глаза.

На CES 2025 Raytheon не ограничится только ноутбуками. Компания представит и другие устройства, включая мониторы для киберспорта и новые модели умных очков.