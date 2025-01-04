Появляется все больше слухов о переходе Samsung и Apple на кремний-углеродные батареи. Эта технология поможет увеличить емкость аккумуляторов и даст возможность брендам не отставать от китайских производителей.

Слухи о том, что Samsung и Apple собираются перейти на кремний-углеродные батареи, усиливаются. Это решение могло бы значительно повысить емкость аккумуляторов, не увеличивая при этом размеры устройств. На фоне стремительного роста китайских производителей, которые уже внедрили эту технологию, западные компании оказались под давлением.

Китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, активно используют кремний-углеродные батареи, что позволяет им предлагать устройства с емкостью аккумуляторов свыше 6000 мАч. Например, недавно анонсированный Redmi Turbo 4 удивил пользователей емкостью в 6550 мАч, в то время как флагманы Samsung и Apple, Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max, ограничены 5000 мАч.

Согласно слухам, Samsung уже участвует в разработке новых аккумуляторов, однако пока неизвестно, в каком устройстве они впервые появятся. Переход на кремний-углеродные технологии стал необходимостью для обеих компаний, поскольку традиционные литий-ионные батареи больше не способны удовлетворять растущие потребности пользователей. При этом, несмотря на высокую емкость, китайские смартфоны часто идут на компромисс в других характеристиках, таких как производительность и качество материалов.

Инженеры Samsung и Apple сталкиваются с задачей интеграции новых батарей в ограниченное внутреннее пространство флагманов. Это требует значительных усилий и времени, так как необходимо не только увеличить емкость, но и сохранить функциональность устройства. В случае с Apple, компания известна медленным принятием новых технологий, и не исключено, что она отстанет от конкурентов в этом вопросе.

Тем не менее, переход на кремний-углеродные батареи может стать ключевым моментом для обеих компаний. Энергоэффективные компоненты и оптимизация программного обеспечения играют важную роль, но без мощных аккумуляторов пользователи могут столкнуться с проблемами. Вопрос только в том, насколько быстро Samsung и Apple смогут адаптироваться к новым условиям и предложить рынку свои решения.