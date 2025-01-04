Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
The War Zone: США создают новую базу на севере Сирии
Американские войска начали строительство новой базы в Сирии. Это происходит на фоне усиливающейся борьбы за влияние в регионе между курдскими и турецкими силами.

Спустя шесть лет после ухода из Кобани, американские войска вновь активно действуют в этом северном сирийском городе, расположенном на границе с Турцией. По информации The War Zone, они начали строительство новой военной базы, что подчеркивает продолжающееся вовлечение США в сирийский конфликт. В социальных сетях появились видеоролики с колоннами техники, которые направляются в Кобани для выполнения этой задачи.

Согласно сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека, американские силы доставили в регион колонну из 50 грузовиков с цементными блоками и другим строительным материалом. Эти грузовики проехали по шоссе Аль-Хасака-Эль-Ракка, сопровождаемые военным автомобилем курдских Сирийских демократических сил (SDF). Это действие стало частью более широкой стратегии по укреплению позиций США в условиях растущей напряженности в регионе.

Кроме того, силы международной коалиции направили в Кобани дополнительные ресурсы, включая камеры наблюдения, топливные баки и специализированную технику для строительства. Ожидается, что вскоре начнутся работы по строительству, а также поступление новых военных подкреплений, включая солдат и технику.

Сегодня, фактически на фоне этих событий, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к выводу российских войск из Сирии, перед своим необъявленным визитом в эту страну.

#сша #сирия #военные базы #игил #курды #кобани
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
6
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
1
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
+
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
4
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
14
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
3
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
9
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
5
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
4
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
10
Украинские аналитики опасаются, что в скором времени ВСУ будут вытеснены из Великой Новосёлки
+
Российские дроны с квантовыми магнитометрами находят золото в тропиках
1
Apple планирует провести ребрендинг смартфона iPhone SE 4, который будет называться iPhone 16E
+
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
3
Honor представляет в Европе смартфон Magic 7 Lite с новой технологией аккумулятора
1
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
2
Удар "Гераней" по правительственному кварталу Киева сняли на видео
9

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
39
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
5
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
15
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
2

Сейчас обсуждают

Денис Калинин
05:54
Кринжатина
Galaxy Z Flip FE получит 6,7-дюймовый экран от модели Galaxy Z Flip 6
Alex Snow
05:48
Opera mini, скачал специально для этого сайта,ни одного баннера за все время.
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
Игорь Розенер
05:33
Планетарные системы формируются во чреве суперзвёзд таких как Бетельге́йзе.
Новые данные от JWST: планетарные диски в старых звездах могут жить дольше, чем считалось
Demiurg666
05:20
Потрясающе интересная новость. Теперь хоть засну спокойно.
Белоруссия ограничила ввоз гречки из Барнаула из-за превышения времени варки на 4 минуты
Дмитрий Вуди
05:08
2IQ мнение.
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
Workshop
04:52
Вот только про первую слегка наврали ))))
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
Джек Джексон
04:48
За 250рублей подумал брать или не надо,а то хлам за 61 зелёный
Xiaomi выпустила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
Workshop
04:48
Может чел не теми словами написал, на написал правильно.
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Алексей Кузнецов
04:34
До релиза нового стандарта питания мат плат как по мне 2-3 года не меньше. Само собой до релиза в массы а не в топ сегменты где одна железка по 500 баксов будет.
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
DANYNAFIG
04:10
Чубатый хохол думал будет жить в любой европомойке в тихаря да сало жрать :)
Проживающие в Польше украинцы начали получать фейковые повестки о призыве в ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем