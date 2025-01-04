Американские войска начали строительство новой базы в Сирии. Это происходит на фоне усиливающейся борьбы за влияние в регионе между курдскими и турецкими силами.

Спустя шесть лет после ухода из Кобани, американские войска вновь активно действуют в этом северном сирийском городе, расположенном на границе с Турцией. По информации The War Zone, они начали строительство новой военной базы, что подчеркивает продолжающееся вовлечение США в сирийский конфликт. В социальных сетях появились видеоролики с колоннами техники, которые направляются в Кобани для выполнения этой задачи.

Согласно сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека, американские силы доставили в регион колонну из 50 грузовиков с цементными блоками и другим строительным материалом. Эти грузовики проехали по шоссе Аль-Хасака-Эль-Ракка, сопровождаемые военным автомобилем курдских Сирийских демократических сил (SDF). Это действие стало частью более широкой стратегии по укреплению позиций США в условиях растущей напряженности в регионе.

Кроме того, силы международной коалиции направили в Кобани дополнительные ресурсы, включая камеры наблюдения, топливные баки и специализированную технику для строительства. Ожидается, что вскоре начнутся работы по строительству, а также поступление новых военных подкреплений, включая солдат и технику.

Сегодня, фактически на фоне этих событий, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к выводу российских войск из Сирии, перед своим необъявленным визитом в эту страну.