G.Skill анонсировала новые комплекты оперативной памяти DDR5 6000, разработанные для процессоров Ryzen 9000 и платформы X870.

Компания G.Skill представила новые наборы оперативной памяти DDR5 6000, специально адаптированные для процессоров Ryzen 9000 и материнских плат X870. Эти модули доступны в объемах 16 ГБ, 32 ГБ и 48 ГБ, что позволяет пользователям выбрать оптимальный вариант для своих нужд. Важно отметить, что G.Skill предлагает тайминги CL26 и CL28, что значительно снижает задержку и улучшает производительность.

Новые комплекты памяти включают серии Trident Z5 Royal Neo RGB, Trident Z5 Neo RGB и Rijpaws M5 Neo RGB. Они поддерживают технологию AMD EXPO, что позволяет пользователям легко разгонять память до высоких тактовых частот. G.Skill утверждает, что при использовании материнской платы ASUS ROG Crosshair X870E Hero с процессором AMD Ryzen 9 9900X можно достичь CL26 на скорости 6000 MT/s.

Однако стоит учесть, что такие тайминги будут доступны только на некоторых материнских платах X870. Неясно, сколько именно моделей смогут поддерживать эти характеристики, но большинство высококлассных плат, как ожидается, справятся с задачей. Комплекты 2x 16 ГБ и 2x 32 ГБ ориентированы на геймеров и офисных пользователей, в то время как 2x 48 ГБ предназначены для создателей контента, которым необходимо больше памяти для сложных задач.