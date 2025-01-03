Еврокомиссар по окружающей среде Джессика Розуолл заявила о необходимости срочного решения проблемы нехватки воды в Европе. Она подчеркнула, что этот вопрос стал столь же актуальным, как и энергетический кризис.

В условиях нарастающего энергетического кризиса в Европе власти, похоже, упустили из виду другую серьезную проблему — недостаток водных ресурсов. На это указала Джессика Розуолл, новый еврокомиссар по окружающей среде. Она считает, что Европейский союз должен сосредоточиться на решении проблемы нехватки воды, которая угрожает многим регионам.

Розуолл отметила, что Брюссель слишком долго фокусировался на энергетических вопросах, игнорируя важность воды. В интервью Financial Times она подчеркнула, что проблемы с водоснабжением становятся все более актуальными. Например, засухи, которые испытывает Европа, приводят к снижению урожайности и затруднениям в навигации по рекам. Исследования показывают, что 20% территории ЕС и почти треть его населения страдают от нехватки воды.

Комиссар призвала к поиску новых методов финансирования для ремонта старых труб и очистных сооружений. Она не исключила, что в будущем потребители могут столкнуться с повышением тарифов на воду, но добавила, что этот вопрос должен решаться на уровне местных властей. Важно, чтобы системы управления водными ресурсами работали эффективно и согласованно.

Розуолл также указала на неэффективность существующих законов в области охраны окружающей среды, которые часто конфликтуют друг с другом. По ее мнению, необходимо упростить правила, чтобы они были более понятными и удобными для применения.

Ситуация усугубляется аномально высокими температурами и частыми лесными пожарами, что ставит под угрозу стабильность водоснабжения. Прогнозы показывают, что к 2030 году мировой спрос на пресную воду значительно превысит доступные запасы. Это может привести к социальным волнениям, как уже наблюдалось в некоторых европейских странах, где фермеры начали протестовать из-за нехватки воды. В условиях ухудшения климата и неэффективной политики, проблема дефицита воды требует немедленного внимания и действий со стороны ЕС.