PowerColor представил новый графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil, который выделяется своим дизайном и подсветкой. Ожидается, что этот GPU станет флагманом линейки RDNA 4 с высокой тактовой частотой.

PowerColor, один из ведущих производителей графических карт, анонсировал Radeon RX 9070 XT Red Devil. Этот графический процессор станет частью новой линейки RDNA 4, которая должна выйти на рынок в ближайшие дни. На опубликованных фотографиях видно, что RX 9070 XT имеет обновленный дизайн задней пластины с логотипом Red Devil, который уже стал знаком качества для предыдущих моделей.

Дизайн задней пластины, выполненный из металла, не только привлекает внимание, но и служит для эффективного рассеивания тепла. Это важный аспект, учитывая, что производительность графических процессоров зависит от их способности управлять температурой. PowerColor утверждает, что RX 9070 XT будет иметь более высокую тактовую частоту, чем референсные модели, что может составлять до 3,1 ГГц. Ожидается, что индивидуальные версии смогут разгоняться еще больше, увеличивая частоту на 100-200 МГц.

Энергетические характеристики также вызывают интерес. Референсный дизайн предполагает мощность 260 Вт, в то время как кастомные версии могут потребовать до 330 Вт. Для обеспечения необходимого питания графические карты будут оснащены двумя 8-контактными разъемами PCI-E, но разъем 12V-2x6 также возможен. Правда AMD не предписывала его для графических процессоров RX 9070.