Министерство обороны Великобритании анонсировало разработку первых квантовых часов в стране. Эти устройства обещают повысить точность и эффективность военных операций.

Министерство обороны Великобритании сообщило о начале работы над квантовыми часами, которые должны стать первыми в стране. Эти часы обладают высокой точностью, теряя менее одной секунды за миллиарды лет. Это позволяет ученым проводить измерения времени с беспрецедентной точностью, что может значительно, как оказалось, улучшить разведывательные операции.

Разработка ведется в рамках Лаборатории оборонной науки и технологий. Министр оборонных закупок Мария Игл отметила, что эта технология не только укрепит военные возможности Великобритании, но и окажет положительное влияние на промышленность и создание высококвалифицированных рабочих мест. Новые часы также могут снизить зависимость от GPS, который уязвим для блокировок со стороны противников.

Хотя квантовые часы не являются новинкой на мировом уровне — Университет Колорадо разработал аналогичные устройства 15 лет назад, это первое подобное устройство, созданное в Великобритании. Ожидается, что его развертывание может произойти в течение следующих пяти лет.

Квантовые часы используют принципы квантовой механики, что позволяет им измерять время, основываясь на колебаниях энергии внутри атомов. Это может оказать влияние на различные сферы, включая спутниковую навигацию и цифровые технологии.

По словам экспертов, инвестиции в квантовые технологии растут, и в последние пять лет они составили около $20 миллиардов.