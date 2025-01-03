Суд в Москве обязал "Яндекс" закрыть доступ к картам и фотографиям одного из крупных нефтеперерабатывающих заводов. Это решение связано с угрозами атак дронов со стороны Украины.

Ситуация с безопасностью стратегически важных объектов в России продолжает оставаться актуальной. На этот раз суд в Москве вынес решение, касающееся "Яндекса", который должен закрыть доступ к картам и фотографиям нефтеперерабатывающего завода. Это решение связано с постоянными атаками со стороны украинских беспилотников.

Судебные документы подтверждают, что "Яндекс" обязан удалить информацию о нефтеперерабатывающем заводе, который находится под угрозой атак. В иске указано, что необходимо удалить графические изображения всех составляющих предприятия, включая цеха и площадки с цистернами. Суд также взыскал госпошлину с компании.

Представитель надзорного ведомства объяснил, что информация о заводе может подорвать обороноспособность страны, особенно в условиях военной операции. Он отметил, что в 2024 году завод уже подвергался четырем атакам дронов, что привело к повреждениям инфраструктуры и ранениям сотрудников.

После неудачных попыток решить вопрос напрямую с "Яндексом", надзорное ведомство обратилось в суд. Суд, рассмотрев доводы, пришел к выводу, что открытый доступ к информации о заводе угрожает безопасности. Это решение стало первым прецедентом, когда российская компания обязана удалить данные о стратегически важном объекте из открытых источников.