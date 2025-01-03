Samsung тестирует новую версию интерфейса One UI 7 на базе Android 15, которая обещает улучшить скорость разблокировки отпечатков пальцев на Galaxy S24. Ожидается, что обновление станет доступным с выходом серии Galaxy S25 22 января.

Samsung завершает публичное бета-тестирование One UI 7, которое основано на Android 15. В этом обновлении акцент сделан на улучшение функциональности разблокировки отпечатков пальцев. По информации известного инсайдера Ice Universe, скорость разблокировки на моделях Galaxy S24 станет значительно быстрее, а звук процесса будет более четким. Видеодемонстрация, размещенная в соцсети Х, подтверждает эти улучшения на модели Galaxy S24 Ultra.

Устройства S24 уже используют ультразвуковые датчики, которые обеспечивают более высокую скорость работы по сравнению с оптическими аналогами. Эти датчики также функционируют даже при влажных руках. Однако предыдущие версии One UI иногда замедляли процесс разблокировки из-за программных сбоев.

С One UI 7 пользователи заметят более четкие анимации, что должно ускорить процесс разблокировки. В новой бета-версии, которая может выйти в ближайшие дни, обещают улучшения, которые сделают использование Galaxy S24 более комфортным. Несмотря на прогресс, некоторые пользователи все еще надеются на дальнейшие доработки в этой области.