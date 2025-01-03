Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple выплатит $95 млн для урегулирования иска, связанного с тайной записью разговоров Siri
Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для завершения коллективного иска, связанного с записью разговоров пользователей Siri. Несмотря на это, компания продолжает настаивать на своей невиновности.

В 2019 году против Apple был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Siri могла случайно записывать разговоры пользователей. Подрядчики, нанятые для анализа этих записей, предположительно, имели доступ к личной информации, что вызвало общественное недовольство. После пяти лет судебных разбирательств Apple согласилась на выплату 95 миллионов долларов, однако отрицает любые правонарушения.

Согласно соглашению, пользователи, имеющие устройства с поддержкой Siri, получат по 20 долларов. Это решение ожидает одобрения федерального судьи в Калифорнии. Интересно, что адвокаты истцов могут получить около 28,5 миллионов долларов за свои услуги, что подчеркивает финансовые масштабы данного дела.

В ходе процесса истцы утверждали, что после разговоров о товарах, таких как Air Jordan, они начали получать целевую рекламу этих брендов. Другой истец также заметил совпадения в рекламе после обсуждения медицинских процедур с врачом. Эти свидетельства подчеркивают опасения пользователей о конфиденциальности их данных.

Хотя Apple согласилась на выплаты, компания продолжает настаивать на своей невиновности и утверждает, что не признает никаких правонарушений. Вероятно, такое решение связано с желанием избежать дальнейших судебных разбирательств и издержек. Вскоре будет создан специальный сайт для определения прав на получение компенсации, что позволит пострадавшим пользователям подать заявки на выплаты.

#apple #siri #иск #тайные записи
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
4
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
3
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
+
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
11
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
3
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
+
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Micron увеличит производство чипов в США благодаря инвестициям в размере $2,17 млрд
+
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Samsung не смогла увеличить производительность Galaxy S25 с помощью процессора Snapdragon 8 Elite
2
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
3
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
5
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
4
Удар "Гераней" по правительственному кварталу Киева сняли на видео
9
Apple планирует провести ребрендинг смартфона iPhone SE 4, который будет называться iPhone 16E
+

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
13
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
5

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
16:19
В чем риск на работающем заводить? Абсолютно ни в чем. Если делать всё правильно: 1) заведенную машину подключаем к севшей 2) ждём 3-5-7 минут, пока подзарядиться севший АКБ, тогда запуск будет легче ...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Дрочеслав Сергеевич
16:15
У меня Lexar Ares 6400 работает на таймингах CL 32 38 38 76, что лучше, учитывая частоту. P. S. Я ничего не трогал даже, это просто EXPO профиль P. S. S. У них так же есть вариант на 6000 mhz с та...
G.Skill выпустила лучшую оперативную память для Ryzen 7 9800X3D
Маэстро
16:09
Конечно топ, вот тут про это чётко написано как хохлы это делают, есть даже видео, тебе точно понравится: https://lenta.ru/news/2024/12/28/v-seti-poyavilis-kadry-poedaniya-svinyami-tel-soldat-vsu/ А ...
Зеленский объяснил цели нахождения украинских военных в Курской области
ЧatoБoт
16:07
На въезде в Покровск наши ДРГ взорвали стеллу, возле которой записывали видео с Зеленским. Основным частям ВС РФ до первых застроек, меньше 1,5 км. https://t.me/condottieros/8054 Людолов заявил укра...
Представлены новые продукты OPPO, которые должны появиться в первом квартале 2025 года
ЧatoБoт
16:04
Представлен рендер Apple iPhone 16Е, показывающий одинарную камеру на задней панели и чëлку спереди
REY_B_
16:02
"Хрупкая фарфоровая посуда", с 2007 года, это фондовый рынок США. - Как в него прекращают вкачивать триллионы, так он тут же начинает катиться вниз. И тут следует разделять "рыночную капитализацию", т...
Представлен рендер Apple iPhone 16Е, показывающий одинарную камеру на задней панели и чëлку спереди
Welsper
16:02
И я когда-то ковнокорпус лепил. Цели были другие - HPTX мать ни в один корпус не лезла, из тех что в продаже были за разумные деньги. Вентиляции ради не стал криво-косо дырявить железяки, а взял перфо...
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
komatoz2000
15:50
Кратко, прикуривать безопасно только при условии заглушенного двигателя. Клеммы скидывать не обязательно. На работающем двигателе, прикуривать крайне не рекомендуется, ну разве что если вы не любитель...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:50
Админы, забаньте этого урода!
Представлен рендер Apple iPhone 16Е, показывающий одинарную камеру на задней панели и чëлку спереди
Gamandril
15:50
Есть подозрение что это маркетологи заставляют нвидию врубаться ради плавности интерфейса. Стоит попробовать отрубить всякие улучшения, особенно если модулей памяти всего два. У меня на линуксе наблюд...
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем