Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для завершения коллективного иска, связанного с записью разговоров пользователей Siri. Несмотря на это, компания продолжает настаивать на своей невиновности.

В 2019 году против Apple был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Siri могла случайно записывать разговоры пользователей. Подрядчики, нанятые для анализа этих записей, предположительно, имели доступ к личной информации, что вызвало общественное недовольство. После пяти лет судебных разбирательств Apple согласилась на выплату 95 миллионов долларов, однако отрицает любые правонарушения.

Согласно соглашению, пользователи, имеющие устройства с поддержкой Siri, получат по 20 долларов. Это решение ожидает одобрения федерального судьи в Калифорнии. Интересно, что адвокаты истцов могут получить около 28,5 миллионов долларов за свои услуги, что подчеркивает финансовые масштабы данного дела.

В ходе процесса истцы утверждали, что после разговоров о товарах, таких как Air Jordan, они начали получать целевую рекламу этих брендов. Другой истец также заметил совпадения в рекламе после обсуждения медицинских процедур с врачом. Эти свидетельства подчеркивают опасения пользователей о конфиденциальности их данных.

Хотя Apple согласилась на выплаты, компания продолжает настаивать на своей невиновности и утверждает, что не признает никаких правонарушений. Вероятно, такое решение связано с желанием избежать дальнейших судебных разбирательств и издержек. Вскоре будет создан специальный сайт для определения прав на получение компенсации, что позволит пострадавшим пользователям подать заявки на выплаты.