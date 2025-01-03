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В PCI ID обнаружены графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell» для ноутбуков
В репозитории PCI ID появились новые мобильные графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 серии Blackwell. Среди них значатся модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5060 и 5050 Max-Q.

В последние дни в интернете активно обсуждают новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50, которые были замечены в репозитории PCI ID. Эти устройства, относящиеся к архитектуре Blackwell, включают в себя модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5060 и 5050 Max-Q, что поднимает вопросы о их производительности и особенностях.

Недавно появилась информация о том, что NVIDIA может заменить кристаллы графических процессоров Blackwell на кристаллы Ada. Хотя это еще не подтверждено, в базе данных PCI ID упоминается кристалл "AD108M" среди графических процессоров RTX 50 Max-Q. Интересно, что AD108M не имеет аналогов в линейке Ada, и единственным известным кристаллом в этой серии остается AD107 из RTX 40.

Графические процессоры Max-Q обычно устанавливаются в более тонкие и энергоэффективные ноутбуки, что делает их привлекательными для пользователей, предпочитающих мобильность. NVIDIA использовала разные типы графических процессоров в предыдущих поколениях, но переход на архитектуру Ada в новой серии RTX 50 выглядит необычно.

AD108M, судя по всему, относится к начальному уровню и будет использоваться в RTX 5070 и других более доступных моделях. Однако пока неясно, как он будет выглядеть в сравнении с обычными и Max-Q графическими процессорами. В базе данных Techpowerup упоминается, что NVIDIA может использовать как GB206M, так и AD108M для RTX 50, но в PCI ID Repository представлен только AD108M.

Согласно слухам, четыре графических процессора Max-Q RTX 50 будут использовать кристалл AD108M: RTX 5070 Ti Max-Q (GB206M/AD108M), RTX 5070 Max-Q (GB206M/AD108M), RTX 5060 Max-Q (GB206M/AD108M) и RTX 5050 Max-Q (GB206M/AD108M). Более мощные модели, такие как RTX 5090 и 5080 Max-Q, будут использовать кристалл GB203M, который является модификацией GB203.

Несмотря на то, что еще рано делать окончательные выводы, использование старой архитектуры Ada в новых графических процессорах RTX 50 вызывает вопросы. В базе данных Techpowerup также упоминается термин "Blackwell 2.0", что может указывать на новые кристаллы, такие как GB205M и GB203M. Остается открытым вопрос, почему некоторые кристаллы называются "Blackwell 2", а не просто Blackwell.

#nvidia #geforce #blackwell #rtx 50 #графические процессоры
Источник: admin.pci-ids.ucw.cz
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