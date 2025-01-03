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NVIDIA нанимает специалистов из Тайваня для производства специализированных чипов
NVIDIA сосредоточилась на производстве специализированных чипов, нанимая лучших инженеров из Тайваня. Это шаг направлен на укрепление позиций компании в условиях растущей конкуренции на рынке ИИ.

NVIDIA, известная своими графическими процессорами, делает акцент на производстве «заказных чипов». Компания активно нанимает тайваньских специалистов, чтобы создать надежную команду для разработки специализированных решений.

Согласно последним данным, NVIDIA открывает новый центр исследований и разработок на Тайване, который будет сосредоточен на производстве ASIC. Это решение связано с растущей потребностью в специализированных чипах, так как многие технологические компании стремятся создать свои решения для искусственного интеллекта. NVIDIA уже разрабатывает продукты с открытой архитектурой, но сейчас ей нужно сосредоточиться на индивидуальных решениях для клиентов.

В условиях жесткой конкуренции с такими гигантами, как Google, Amazon и Apple, которые также разрабатывают свои чипы, NVIDIA активизировала процесс найма местных инженеров. Это необходимо, чтобы удержать таланты и не дать им перейти к конкурентам, таким как MediaTek. Важно отметить, что NVIDIA уже имеет опыт в производстве чипов, например, Tegra SoC для Nintendo Switch, что может помочь в разработке новых продуктов.

Компания планирует создать производственные линии для ASIC в будущем, но сейчас приоритетом является формирование сильной команды. С учетом репутации NVIDIA среди тайваньских производителей, она может добиться успеха в этом сегменте и увеличить свои продажи.

#nvidia #тайвань #чипы #ии #asic
Источник: chinatimes.com
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