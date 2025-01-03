GAC представила интерьер Trumpchi S7, который будет доступен в гибридных и электрических версиях. Модель предлагает современные технологии и удобства, подходящие для разных нужд.

Компания GAC показала детали интерьера своего нового внедорожника Trumpchi S7, который будет построен на платформе EV+. Это событие подчеркивает стремление компании адаптироваться к растущему спросу на гибридные и электрические автомобили.

Интерьер Trumpchi S7 отличается современным дизайном с горизонтальной панелью и большим экраном для информационно-развлекательной системы. В автомобиле предусмотрены такие функции, как беспроводная зарядка, проекционный дисплей и выдвижной динамик, что делает его удобным для повседневного использования. Просторные отделения для хранения и продуманная компоновка создают комфортную атмосферу для пассажиров.

Снаружи S7 демонстрирует новый стиль GAC. Передняя часть включает световую полосу «Skyline», состоящую из 2248 светодиодов, а также закрытую решетку. Задние фонари имеют U-образную форму, что придает автомобилю современный вид. Размеры внедорожника составляют 4900 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту, с колесной базой 2880 мм. Полный электрический привод обеспечивает запас хода более 1000 км, а версия PHEV оснащена двигателем 1,5T мощностью 118 кВт.

Также стоит отметить наличие системы автономного вождения L2++, которая использует лидар и камеры для повышения безопасности. Высокий дорожный просвет в 200 мм и масса от 2030 до 2260 кг делают S7 подходящим для различных дорожных условий. Выпуск модели запланирован на первую половину 2025 года, что соответствует текущим тенденциям на рынке электрифицированных автомобилей.