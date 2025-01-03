Zeekr, китайский автопроизводитель, планирует выпустить два гибридных автомобиля и универсал в 2025 году. Ожидается, что продажи достигнут 320 000 единиц, что значительно выше прошлогодних показателей.

Бренд Zeekr, входящий в группу Geely, анонсировал выпуск новых моделей на 2025 год. В планах компании — два подключаемых гибрида и универсал Zeekr 007, что отражает изменения на рынке и предпочтения потребителей.

На недавней пресс-конференции Энди Ан, президент Geely Group, поделился планами компании на 2025 год. Zeekr анонсирует три новые модели, в том числе два подключаемых гибрида и универсал Zeekr 007. Этот шаг стал ответом на растущий интерес китайских потребителей к гибридным автомобилям.

Универсал Zeekr 007 должен выйти во втором квартале 2025 года. Он будет основан на седане Zeekr 007 и станет конкурентом Tesla Model 3. В топовой комплектации универсал получит аккумулятор NMC емкостью 100 кВт·ч от CATL, что обеспечит запас хода до 660 км. Два двигателя обеспечат мощность в 475 кВт, а разгон до 100 км/ч займет всего 2,8 секунды. Цены на универсал начнутся от 209 900 юаней (около 2,82 млн руб.).

В третьем квартале Zeekr планирует представить флагманский внедорожник DX1E, который будет доступен как в электрическом, так и в гибридном вариантах. В четвертом квартале ожидается запуск среднеразмерного внедорожника EX1E с аналогичными опциями.

Компания не раскрыла много информации о новой гибридной системе, но Ан описал её как «супергибридную». Она должна сочетать преимущества электрических и гибридных автомобилей, обеспечивая низкое энергопотребление на трассе и комфортное вождение на электротяге. Презентация системы запланирована на Шанхайском автосалоне в апреле.

Рынок гибридных автомобилей в Китае демонстрирует рост. В 2024 году продажи PHEV увеличились на 86,4%, в то время как продажи полностью электрических автомобилей выросли на 15,6%. Например, компания BYD значительно увеличила объем продаж гибридов, что подчеркивает растущий интерес к таким моделям.

Zeekr планирует продать 320 000 автомобилей в 2025 году, что на 100 000 больше, чем в 2024 году. В прошлом году компания открыла 150 новых магазинов, увеличив общее число до 538. Geely Group ставит более амбициозные цели, планируя продать 2,71 миллиона автомобилей, из которых 1,5 миллиона должны быть электрическими.