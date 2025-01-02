Microsoft впервые показала концепцию «живых обоев» для Windows 11, но их внедрение не состоялось. Дизайнеры компании продемонстрировали различные варианты, однако запуск функции остается под вопросом.

На недавней презентации дизайнеры Microsoft впервые представили концепцию «живых обоев» для Windows 11. Этот проект стал частью работы команды, которая стремится обновить визуальный облик операционной системы, введя динамичные элементы в интерфейс. Однако, несмотря на интересный показ, реализация этой функции в версии 24H2 не состоялась.

Windows 11, представленная в 2021 году, обзавелась значительным изменениям в пользовательском интерфейсе. Новые стили меню «Пуск» и панели задач, а также статические обои, такие как «Bloom» («Цветение»), были задуманы, чтобы подчеркнуть новый центрированный интерфейс.

Сергей Киселев, один из дизайнеров группы Windows, поделился на платформе Behance примерами динамических обоев, которые могли бы быть интересны образовательным пользователям. Он отметил, что работа над этими обоями была частью усилий по улучшению визуального восприятия Windows 11. Однако, несмотря на предварительные версии, в которых уже были представлены динамические обои, окончательный запуск остается неопределенным.

По информации издания WindowsCentral, Microsoft изначально планировала внедрить эту функцию в обновлении 24H2, но по неизвестным причинам сроки были сдвинуты.