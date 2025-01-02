Huawei запускает масштабные скидки на свои премиум-смартфоны, включая Pura 70 Ultra, чтобы конкурировать с Apple в Китае. Обе компании ведут активную борьбу за лидерство на рынке, предлагая привлекательные предложения для потребителей.

На фоне жесткой конкуренции на рынке премиум-смартфонов в Китае Huawei активно снижает цены на свои устройства, чтобы противостоять Apple. Обе компании занимают значительные доли на этом рынке: Huawei контролирует 52%, а Apple — 33%. Премиум-смартфонами считаются устройства стоимостью выше 600 долларов.

Huawei предлагает скидки на свои флагманские модели, включая Pura 70 Ultra. Снижение цены на 18% делает его более доступным, что привлекает внимание покупателей. Например, версия с 1 ТБ памяти теперь стоит 8 999 юаней вместо 10 999. Также доступны скидки на 20% для модели с 512 ГБ.

Складной Mate X5, хоть и выпущенный в сентябре 2023 года, также получил скидку в 19%, что снижает его цену до 10 499 юаней. Несмотря на возраст, этот смартфон остается популярным среди пользователей. Однако новая линейка Mate 70 не оправдала ожиданий, и это может быть связано с устаревшим процессором Kirin 9020, который не может соперничать с более современными чипами от Apple.

Huawei сталкивается с конкуренцией не только со стороны Apple, но и других брендов, таких как Xiaomi и Oppo. В ответ на вызовы компания представила свою операционную систему HarmonyOS, которая уже включает множество приложений. Однако Apple продолжает укреплять свои позиции благодаря постоянным акциям и уникальному предложению на рынке. Ситуация остается напряженной, и обе компании будут стремиться улучшить свои позиции в условиях меняющегося спроса.