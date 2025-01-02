Компания DIY-APE анонсировала новый 50-контактный разъем питания, который способен обеспечивать до 1500 Вт для центрального процессора, графического процессора и материнской платы. Этот разъем станет частью следующего поколения стандартов, сохраняя при этом привычный форм-фактор.

Компания DIY-APE представила инновационный 50-контактный разъем питания, который обещает значительно упростить подключение компонентов в высокопроизводительных системах. Новый разъем способен выдавать мощность до 1500 Вт, что делает его подходящим для современных процессоров и видеокарт. В частности, он заменит три традиционных разъема: 24-контактный ATX, 8-контактные EPS для ЦП и 16-контактные разъемы.

Конструкция BTF 3.0, на которой основан новый разъем, сохраняет актуальные стандарты, такие как 12 В 2x6 для графических карт. Это означает, что пользователи смогут без проблем подключать новейшие видеокарты, такие как ожидаемая RTX 5090 от NVIDIA, которая потребует до 600 Вт мощности. С учетом этого, у системы останется достаточно ресурсов для питания центрального процессора и материнской платы.

Разъем DIY-APE отличается прочной конструкцией и размещением всех необходимых разъемов на задней стороне печатной платы. Это решение не только упрощает сборку, но и улучшает эстетику системного блока. Ожидается, что новые разработки будут включать опции 12VO наряду со стандартом 12V-2x6.

Хотя точная дата выхода нового разъема еще не объявлена, DIY-APE уже продемонстрировала плату LGA 1851 с белым дизайном, что дает надежду на скорый запуск новых продуктов на рынке.