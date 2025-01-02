Графические процессоры AMD серии Radeon RX 9070 появятся на китайском рынке в феврале, с выходом моделей AIB к марту. Ожидается, что референсные версии будут доступны к началу китайского Нового года.

Графические процессоры AMD серии Radeon RX 9070 готовятся к выходу на рынок Китая. Ожидается, что референсные модели появятся в продаже в феврале, что совпадает с периодом китайского Нового года. Однако пользователям, стремящимся получить кастомные версии, придется подождать до марта, когда партнеры AIB начнут поставки.

Интересно, что планы AMD для Китая могут отличаться от глобальных. По данным источников, графические процессоры могут не поступить в продажу в январе, что создает неопределенность для покупателей. Тем не менее, запуск референсных моделей в феврале выглядит как стратегический ход компании. Это позволяет AMD сначала распродать запасы стандартных версий, прежде чем представить более сложные кастомные варианты.

Критически важно, что график доступности может не совпадать с рынками США и других стран. AMD часто адаптирует свои стратегии для различных регионов, что может привести к различиям в сроках. Учитывая высокий интерес потребителей к новинкам в преддверии китайского Нового года, компания, вероятно, рассчитывает на успешные продажи референсных моделей.

Графические процессоры RX 9070 будут официально представлены на выставке CES 2025, которая начнется 7 января. Это событие станет платформой для демонстрации новых технологий и продуктов компании.