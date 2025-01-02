С 1 января Россия остановила транзит газа через Украину, что привело к остановке почти всех промышленных предприятий в Приднестровье. Власти региона объявили о серьезном энергодефиците, который затрагивает экономику.

С начала нового года Приднестровье столкнулось с серьезными экономическими проблемами. Прекращение поставок газа из России через Украину вызвало остановку работы почти всех промышленных предприятий региона.

Первый вице-премьер Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что из-за дефицита энергии почти все заводы приостановили свою деятельность, за исключением тех, которые занимаются производством продовольствия. Он отметил, что кризис имеет настолько тяжелый характер, что упоминать конкретные предприятия нет смысла. Проблема затрагивает все сферы, кроме обеспечения продовольственной безопасности.

Оболоник заверил, что государство поддержит предприятия, чтобы они могли реализовать свою продукцию. К 5 января власти планируют оценить потребление энергии в бытовом секторе, что поможет понять, сколько ресурсов можно выделить для промышленности. По его словам, ситуация пока управляемая, но если энергопроблема не будет решена, последствия могут стать необратимыми.

С прекращением транзита газа Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. Запасов угля, по информации телеканала, должно хватить до 20 февраля. Оболоник также уточнил, что перед остановкой поставок Приднестровье успело запастись 13 миллионами кубометров газа, что обеспечит минимальные нужды, такие как питание в больницах и магазинах. Однако запасы быстро истощаются, и без экономии на отоплении ситуация может ухудшиться.