Войной роботов назвали первое в мире столкновение с участием робота и роботакси. Инцидент вызвал обсуждение о том, кто несет ответственность за такие аварии.

В Лос-Анджелесе произошло необычное столкновение между беспилотным автомобилем Waymo и роботом-доставщиком Serve. Ситуация, которая могла бы стать обычной аварией, привлекла внимание пользователей социальных сетей и вызвала массу вопросов о безопасности и ответственности в мире автономных технологий.

На видео, которое стало вирусным на Reddit, видно, как робот-доставщик, пытаясь выехать на тротуар, неожиданно столкнулся с поворачивающим роботакси. Оба устройства на минуту застыли в «патовой ситуации», после чего роботу удалось обойти автомобиль Waymo и покинуть место происшествия. Этот инцидент стал первым известным случаем столкновения двух роботов, который некоторые пользователи интернет-пространства окрестили «войной роботов».

Однако, за шутками скрываются серьезные вопросы. Кто несет ответственность за произошедшее? Waymo заявила, что их система управления, известная как Driver, была настроена на осторожное вождение. В момент столкновения роботакси двигалось со скоростью около 6,4 километра в час и успело затормозить, однако избежать столкновения не удалось.

С другой стороны, компания Serve Robotics подтвердила, что их робот находился под дистанционным наблюдением и следовал установленным протоколам безопасности. Тем не менее, остается неясным, нарушил ли робот правила дорожного движения, что могло стать причиной аварии.

Вопрос о том, кто именно виноват в инциденте, становится все более актуальным. Если причина кроется в поведении робота-доставщика, то ответственность может лечь на его производителя или оператора. В случае сбоя системы управления роботакси, ответственность может возложиться на Waymo. Возможно также, что обе стороны несут совместную ответственность, что усложняет ситуацию.

Ожидается, что Департамент транспортных средств Калифорнии или Национальное управление безопасности дорожного движения США в скором времени опубликуют отчет об инциденте, который сможет прояснить ситуацию.