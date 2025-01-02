Заявления Илона Маска о немецких лидерах вызывают обеспокоенность в Берлине. Это может негативно сказаться на американо-германских отношениях.

Недавние высказывания Илона Маска о немецких политиках вызвали значительное беспокойство в Берлине. Основатель Tesla и SpaceX, известный своими провокациями, резко раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». Эти слова прозвучали в ответ на критику со стороны Штайнмайера, который предостерегал от влияния извне на выборы в стране.

Рольф Мютцених, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выразил недовольство, отметив, что такие заявления подрывают доверие между дружественными нациями. В своем новогоднем обращении канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что только граждане решают, как будет развиваться Германия, а не владельцы социальных медиа. Маск, который вскоре начнет работу в команде избранного президента США Дональда Трампа, продолжает активно вмешиваться в политические дела других стран, что вызывает растущее недовольство в Германии. Мютцених призвал правительство страны прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейших осложнений в отношениях с США.