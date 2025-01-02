Экологи прогнозируют, что часть мазута, разлившегося в Черном море в декабре, может всплыть к лету. Однако они уверяют, что катастрофы не произойдет, а последствия будут менее серьезными, чем ожидалось.

После инцидента с двумя танкерами, которые потерпели крушение в Черном море, экологи начали оценивать последствия разлива мазута. В декабре в море попало около 9,2 тысяч тонн нефтепродуктов, и теперь специалисты обсуждают, что ожидать от этого экологического бедствия в ближайшие месяцы.

По словам эколога Ильи Рыбальченко, часть разлившегося мазута все еще находится в толще воды, а другая часть уже осела на дно. Он отметил, что мазут имеет другую плотность по сравнению с нефтью, что влияет на его поведение в воде. В отличие от нефти, которая расплывается тонким слоем, мазут образует капельки, что затрудняет его сбор. Эколог также подчеркнул, что не стоит паниковать: береговая линия не будет полностью загрязнена, так как мазут разбросан по отдельным участкам.

Рыбальченко уточнил, что, согласно предварительным оценкам, всплыло и выброшено на берег менее половины мазута. Это означает, что оставшаяся часть может оказаться заблокированной в водах. С повышением температуры часть мазута действительно всплывет, но в гораздо меньших объемах, чем было в декабре. Мазут частично растворим в воде и разлагается под воздействием света и микроорганизмов. Это дает основания для оптимизма: если экологи смогут собрать основное количество мазута, дальнейшее разложение и влияние природных факторов помогут уменьшить загрязнение.

Эколог Георгий Каваносян добавил, что мазут может всплывать в течение длительного времени, и точные прогнозы сложно давать. Некоторые предполагают, что мазут может продолжать появляться на поверхности в течение следующего сезона или даже года. Он также отметил, что количество углеводородов, попавших в акваторию, до конца не известно. В последние годы подобные инциденты уже происходили, и последствия могли быть гораздо более серьезными.

Каваносян указал на экологические последствия для местной фауны. Он напомнил о катастрофе 2007 года, когда пострадало около 30 тысяч птиц. Теперь же речь идет о меньших масштабах, хотя количество пострадавших может составить сотни или тысячи. Птицы, оказавшиеся в загрязненной зоне, получили помощь от волонтеров и многие уже начинают чувствовать себя намного лучше. Несмотря на серьезность ситуации, экологи выражают надежду на благоприятный исход.