С 1 января 2025 года украинцы столкнутся с резким ростом тарифов на газ в размере 305%. Это решение связано с уменьшением доходов оператора газотранспортной системы из-за прекращения транзита российского газа.

С 1 января 2025 года на Украине произойдет значительное увеличение тарифов на транспортировку газа для внутренних потребителей. Это решение было объявлено на заседании Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики, и вызвано резким снижением доходов оператора газотранспортной системы.

Рост тарифов составит 305%, что в четыре раза превышает текущие ставки. Причиной такого шага стало прекращение транзита российского газа по инициативе Киева, что негативно отразилось на финансовых показателях оператора. В 2024 году 85% доходов компании приходилось на транспортировку газа из России, а лишь 15% — на внутренние поставки. Генеральный директор украинского оператора Дмитрий Липпа отметил, что повышение тарифов стало вынужденной мерой в условиях кризиса.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении не продлевать контракт с Россией на транзит газа, который истекает в конце 2024 года. В ответ на это российский президент Путин подтвердил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам. Позже, в декабре, Зеленский согласился на транзит газа через Украину при условии, что западные страны не будут платить за него до окончания конфликта. Это условие вызвало критику, так как его реализация по выражению премьер-министра Словакии Роберта Фицо - не реальна и абсурдна.