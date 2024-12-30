"Грузпатент" зарегистрировал Деда Мороза как интеллектуальную собственность.

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии, известный как "Грузпатент", решил зарегистрировать Деда Мороза как объект интеллектуальной собственности.

В сообщении "Грузпатента" отмечается, что Дед Мороз представляет собой символ новогоднего волшебства и исполнения желаний, особенно для детей. Несмотря на скептицизм взрослых, для многих Новый год ассоциируется с ожиданием чудес. Ведомство призвало верить в магию праздника, когда мечты становятся реальностью. "Интеллект — это божественная искра, способная реализовать любые цели", — подчеркивается в заявлении. Это утверждение напоминает о важности надежды и стремления к осуществлению желаемого, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников.