TSMC планирует начать производство по 4-нм техпроцессу в США во второй половине 2025 года. Однако, американским клиентам придется раскошелиться как минимум на 30% больше, чем за аналогичную продукцию на Тайване.

Компания TSMC объявила о намерении запустить массовое производство полупроводников по 4-нм техпроцессу на своем заводе в Аризоне. Ожидается, что это произойдет ко второй половине 2025 года. Однако, американские клиенты столкнутся с увеличением цен, которое составит минимум 30% по сравнению с аналогичными товарами, произведенными на Тайване.

Завод TSMC в Аризоне станет важным игроком на рынке полупроводников, обслуживая таких клиентов, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Несмотря на амбициозные планы, связанные с производством, стоимость услуг будет значительно выше. Высокие затраты объясняются несколькими факторами, включая нехватку материалов и сложные цепочки поставок в США.

Изначально завод в Аризоне планирует выпускать около 20,000 пластин в месяц. Это соответствует первой фазе проекта, где основной акцент сделан на 4-нм процесс. В будущем, в рамках второй фазы, TSMC рассчитывает начать массовое производство 2-нм чипов, однако сроки остаются неопределенными.

Увеличение цен на продукцию TSMC может оказать влияние на конечные цены потребительских товаров. Если производственные затраты будут расти, это отразится на стоимости электроники и других технологий. В условиях конкуренции на рынке полупроводников, такие изменения могут вызвать волну пересмотра цен у других производителей.