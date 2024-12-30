Компания SAIC Motor и египетская Mansour Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Это сотрудничество позволит наладить производство автомобилей MG в Египте.

30 декабря стало известно о подписании соглашения между SAIC Motor и Mansour Group, которое создаст возможности для развития автомобильной отрасли в Египте. Проект включает местное производство и сборку автомобилей MG на базе нового завода.

Согласно официальному заявлению, SAIC начнет производство нового поколения модели MG5 на заводе Mansour Group. Это предприятие станет важным шагом для компании, так как в будущем планируется расширение ассортимента, включая внедорожники и автомобили с альтернативными источниками энергии, такие как электрические и гибридные модели.

Дочерняя компания Mansour Group, Mansour Mobility and Manufacturing Company (MMM), уже подписала договор аренды земли для строительства завода. Первоначальные планы включают производственную мощность в 50 000 автомобилей в год, с возможным увеличением до 100 000 в будущем. Завод будет включать кузовной цех, цех окраски и окончательной сборки, а также административные помещения.