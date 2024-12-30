Процессоры Intel Arrow Lake-H, включая мобильные чипы Core Ultra 200H, вскоре поступят в продажу.

Недавние утечки информации на платформе Weibo указывают на то, что Intel планирует сначала выпустить свои новые процессоры в Азии. Инсайдер Golden Pig Upgrade сообщил, что поставки в Китай и Южную Корею начнутся на месяц раньше, чем в Северной Америке и Европе. Это означает, что розничный запуск Arrow Lake-H может состояться в конце февраля 2025 года, хотя презентация чипов ожидается на выставке CES 2025 в январе.

Серия Arrow Lake-H включает в себя такие модели, как Core Ultra 9 285H, Core Ultra 7 255H и Core Ultra 5 235H. Эти процессоры предназначены для мобильных устройств и будут медленнее, чем более мощные версии Arrow Lake-HX. Тем не менее, они должны продемонстрировать хорошую производительность в ноутбуках, особенно в паре с графическими процессорами GeForce RTX 50.