ASUS готовит к выпуску новую версию своего игрового ПК ROG NUC, основанную на процессорах Intel Core Ultra 200H и графических процессорах NVIDIA RTX 50 серии. Ожидается, что модель 2025 года предложит высокую производительность и улучшенное охлаждение.

ASUS работает над новым поколением своего флагманского игрового ПК ROG NUC, который будет оснащен процессорами Intel Core Ultra 200H и графическими картами NVIDIA RTX 50. Эта модель, предположительно, станет продолжением успешной линейки NUC, о которой стало известно благодаря утечкам информации.

Согласно информации от популярного инсайдера, ROG NUC 2025 будет построен на базе чипов Intel Arrow Lake и новейших видеокарт NVIDIA. Известно, что система получит улучшенное охлаждение благодаря дополнительному вентилятору, который отсутствовал в предыдущем поколении. Внешний вид устройства в целом останется знакомым, но конфигурация будет значительно обновлена.

Предполагается, что флагманский процессор Core Ultra 200H обеспечит высокую производительность, особенно если учесть, что его предшественник, Core Ultra 9 185H, уже демонстрировал отличные результаты. Графическая часть системы также претерпит изменения: вместо RTX 4060 и RTX 4070 в новой модели появятся RTX 5060 или RTX 5070.

На утечках видно, что передняя панель устройства включает два порта USB Type-A, один USB Type-C, аудиоразъем и кнопку питания. Это новшество, так как USB Type-C отсутствовал в предыдущем издании. Однако стоит отметить, что кард-ридер, который был в ROG NUC 2024, в новой версии не предусмотрен.

Системы ROG NUC отличаются компактными размерами и мобильной платформой, что делает их удобными для пользователей, ищущих мощный ПК в небольшом корпусе. Однако такая производительность может обойтись недешево. Ожидается, что новая версия будет стоить дороже своего предшественника, который в Китае продавался примерно за 2000 долларов. Даты выхода и доступности пока не известны, но возможно, что подробности будут озвучены на ближайшей выставке.