Компания Huawei представила свой новый SSD-накопитель емкостью 1 ТБ по цене всего 32 доллара в Южной Корее. Модель eKitStore Extreme 200E обещает высокую производительность с использованием технологии PCIe 4.0.

На южнокорейском рынке появился новый твердотельный накопитель от Huawei — eKitStore Extreme 200E емкостью 1 ТБ. Его цена составляет всего 32 доллара, что делает устройство очень привлекательным для потребителей, ищущих производительные решения по доступной стоимости.

Huawei уже довольно долго производит серверные SSD, но только в этом году компания вышла на рынок потребительских накопителей. Линейка eKitStore Extreme 200E включает модели с емкостью от 512 ГБ до 4 ТБ и обеспечивает скорость чтения до 7400 МБ/с и записи до 6700 МБ/с. Несмотря на это, накопители все еще уступают более новым моделям PCIe 5.0, которые могут достигать скорости около 14 000 МБ/с.

Что касается компонентов, точные данные о чипах, используемых в eKitStore Extreme 200E, пока неизвестны. Известно, что накопители используют QLC NAND и не имеют DRAM. Вероятно, что контроллер и NAND производятся в Китае, что связано с санкциями США, усложняющими импорт. Контроллер может быть разработан компанией MaxioTech или даже самой Huawei, которая имеет опыт в создании контроллеров для серверных SSD.

Хотя Huawei сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке, ее предложение выделяется благодаря соотношению цена-качество. SSD за 32 доллара с такой производительностью трудно найти. Однако остается вопрос, будет ли такая цена постоянной или это временная акция.