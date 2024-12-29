BYD представила обновление OTA версии 1.5.0 для модели Leopard 5, которое включает интеллектуальную голосовую связь между автомобилями. Эта функция позволяет обмениваться информацией о местоположении и музыкой в реальном времени.

Компания BYD выпустила обновление OTA версии 1.5.0 для своего электромобиля Leopard 5. Одной из самых интересных новинок стало внедрение технологии голосовой связи, которая позволяет автомобилям обмениваться данными друг с другом.

Теперь водители могут общаться с другими автомобилями, используя интеллектуальные голосовые команды. Эта функция позволяет не только передавать сообщения, но и делиться информацией о местоположении и даже музыкальными треками. Например, если один автомобиль сталкивается с пробкой, он может предупредить другие машины в группе.

Обновление также включает улучшения в пользовательском интерфейсе и оптимизацию навигационных функций. Водители могут настраивать панель навигации и получать интеллектуальные рекомендации на основе привычек вождения. Функция голосового управления теперь поддерживает планирование задач, что упрощает повседневные поездки.

Кроме того, обновление улучшает взаимодействие с мобильными устройствами и адаптивный круиз-контроль, что делает управление автомобилем более комфортным. Эти изменения подчеркивают стремление BYD к внедрению современных технологий в свои автомобили, что может изменить подход к вождению и взаимодействию на дороге.