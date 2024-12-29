29 декабря 2024 года в Пекине прошла презентация прототипа электропоезда CR450, который обещает изменить представление о высокоскоростных пассажирских перевозках. Этот проект включает два варианта — CR450AF и CR450BF, которые разработаны компаниями CRRC Sifang и Changke.
Кабина CR450AF
Кабина CR450BF
Прототипы CR450 состоят из восьми секций, в которых размещены четыре двигателя и четыре прицепа. Они продемонстрировали впечатляющую тестовую скорость в 450 километров в час, а рабочая скорость составит 400 километров в час. Это позволит значительно сократить время в пути между городами, что особенно актуально для густонаселенных районов.
Сиденье бизнес-класса CR450AF
Сиденье бизнес-класса CR450BF
Технические характеристики CR450 ставят его на уровень международных стандартов. Например, уменьшение сопротивления движению на 22% и снижение веса на 10% обеспечивают большую энергоэффективность. Тормозной путь остается коротким даже при повышении скорости, что способствует безопасности. Внутреннее пространство также улучшено: уровень шума снизился на 2 децибела, а комфорт пассажиров стал выше благодаря увеличению пространства в купе на 4%.
Бизнес-купе в CR450AF
Одноместное сиденье бизнес-класса CR450BF
Кроме того, система управления поезда получила модернизацию, включая интеллектуальное взаимодействие с водителем и мониторинг безопасности. Официально представлены и интерьер, и сиденья, что позволяет ожидать удобства и персонализированного обслуживания.
Купе на четыре человека в CR450AF
Многофункциональное купе в CR450AF
Многофункциональное купе в CR450BF
Места первого класса повышенного комфорта в CR450AF
Места первого класса повышенного комфорта в CR450BF
Места первого класса в CR450AF
Места первого класса в CR450BF
Сиденья второго класса в CR450AF
Сиденья второго класса в CR450BF
CR450AF ресторан-бар
CR450BF ресторан-бар
Туалет в CR450AF
Туалет в CR450BF