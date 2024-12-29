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Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
29 декабря 2024 года в Китае представили прототип высокоскоростного электропоезда CR450. Этот поезд способен развивать рабочую скорость до 400 километров в час, что делает его одним из самых быстрых в мире.

29 декабря 2024 года в Пекине прошла презентация прототипа электропоезда CR450, который обещает изменить представление о высокоскоростных пассажирских перевозках. Этот проект включает два варианта — CR450AF и CR450BF, которые разработаны компаниями CRRC Sifang и Changke.

Кабина CR450AF

Кабина CR450BF

Прототипы CR450 состоят из восьми секций, в которых размещены четыре двигателя и четыре прицепа. Они продемонстрировали впечатляющую тестовую скорость в 450 километров в час, а рабочая скорость составит 400 километров в час. Это позволит значительно сократить время в пути между городами, что особенно актуально для густонаселенных районов.

Сиденье бизнес-класса CR450AF

Сиденье бизнес-класса CR450BF

Технические характеристики CR450 ставят его на уровень международных стандартов. Например, уменьшение сопротивления движению на 22% и снижение веса на 10% обеспечивают большую энергоэффективность. Тормозной путь остается коротким даже при повышении скорости, что способствует безопасности. Внутреннее пространство также улучшено: уровень шума снизился на 2 децибела, а комфорт пассажиров стал выше благодаря увеличению пространства в купе на 4%.

Бизнес-купе в CR450AF

Одноместное сиденье бизнес-класса CR450BF

Кроме того, система управления поезда получила модернизацию, включая интеллектуальное взаимодействие с водителем и мониторинг безопасности. Официально представлены и интерьер, и сиденья, что позволяет ожидать удобства и персонализированного обслуживания.

 Купе на четыре человека в CR450AF

Многофункциональное купе в CR450AF

Многофункциональное купе в CR450BF

Места первого класса повышенного комфорта в CR450AF

Места первого класса повышенного комфорта в CR450BF

Места первого класса в CR450AF

Места первого класса в CR450BF

Сиденья второго класса в CR450AF

Сиденья второго класса в CR450BF

CR450AF ресторан-бар

CR450BF ресторан-бар

Туалет в CR450AF

Туалет в CR450BF

#китай #электропоезд #cr450 #высокоскоростной транспорт
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