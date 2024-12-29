29 декабря 2024 года в Китае открылся мост Лунмэнь, самый длинный морской мост региона Гуанси. Его длина составляет 6,6 километра и он значительно сократит время в пути между портами.

Сегодня на юге Китая в Гуанси состоялось открытие моста Лунмэнь, который стал важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона. Этот мост, длиной 6,6 километра, представляет собой не только инженерное достижение, но и значимое улучшение для местного сообщества.

Мост Лунмэнь соединяет портовый город Лунмэнь с Циньчжоу, пересекает море Маовэй и канал Пинлу. Он выполнен в виде однопролетной конструкции, что позволяет ему иметь основной пролет длиной 1098 метров. Проектирование моста заняло всего 10 месяцев, а его строительство завершилось за три месяца. Это стало возможным благодаря использованию современных технологий, таких как новый тип воздушного сопла, который снижает вибрации и повышает устойчивость к ветру.

Кроме того, применение инновационной конструкции анкерного фундамента позволило сократить затраты на материалы и время строительства. С помощью моста время в пути между портами Фанчэн и Циньчжоу сократится с 1,5 часов до всего 25 минут. Это значительно улучшит логистику в регионе, способствуя интеграции обороны Бэйциня и развитию экономической зоны залива Бэйбу.