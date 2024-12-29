РЖД приступила к тестированию роботов-собак, которые будут работать на участках с повышенной опасностью. Устройства, оснащенные современными сенсорами, обещают улучшить безопасность и автоматизацию процессов.

В РЖД начались испытания роботов-собак, предназначенных для работы на участках, где присутствует риск для человека. В «стальной стае» пока три таких устройства, которые разрабатываются и тестируются учеными из НИИАС. Эти роботы оборудованы камерами и лидаром, что позволяет им передавать информацию на компьютер операторов.

Недавно завершилась осенняя серия испытаний на станциях Московского региона, где специалисты изучали, как роботы выполняют заданные задачи, перемещаются по инфраструктуре и как долго могут работать на автономных источниках питания. В будущем предполагается использование этих устройств для контроля соблюдения норм безопасности и диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры.

Функционал роботов позволит им интегрироваться в цифровую систему станции, что повысит уровень автоматизации процессов и улучшит общую безопасность на железной дороге.