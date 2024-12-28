Компания FiiO запускает новый бренд SNOWSKY и представляет усилитель для наушников Retro Nano. Устройство поступит в продажу 31 декабря.

FiiO анонсировала запуск нового бренда SNOWSKY, который начнется с выпуска усилителя для наушников Retro Nano. Этот продукт, который появится в продаже 31 декабря, выделяется своим «кассетным» дизайном, отсылающим к ретро-эстетике. Цена устройства составляет около 500 юаней (около 6720 руб.).

Retro Nano поддерживает декодирование Bluetooth и предлагает пользователям интерфейсы 3,5 мм и 4,4 мм. Устройство также имеет возможность замены батареи. Внешний вид усилителя напоминает старинные кассеты, что может привлечь внимание любителей ностальгии и качественного звука.

Кроме Retro Nano, компания анонсировала два дополнительных продукта — ECHO MINI и WIND, которые ожидаются в начале января следующего года. Эти новинки могут расширить линейку аудиоустройств под брендом SNOWSKY и предложить пользователям новые возможности для наслаждения музыкой.



