Компания Changguang Satellite Technology Co., Ltd. впервые в Китае успешно протестировала лазерную передачу изображений дистанционного зондирования со скоростью 100 Гбит/с.

Китайская компания Changguang Satellite Technology Co., Ltd. осуществила значительный шаг в области лазерной передачи данных. На транспортном средстве была установлена лазерная станция связи, которая провела испытание на передачу изображений дистанционного зондирования со скоростью 100 Гбит/с.

Команда разработчиков преодолела множество технических преград за два года работы. Они оптимизировали наземную станцию лазерной связи, разработанную самостоятельно, и внедрили различные технологии, включая компенсацию атмосферных искажений и высокоточную синхронизацию. Эти усовершенствования позволили устранить проблемы, возникающие из-за атмосферной турбулентности и относительного движения спутника и земли.

Кроме того, совместно с Пекинским университетом почты и телекоммуникаций команда протестировала технологию приема с разнесением режимов, что улучшило стабильность передачи сигнала. В декабре 2024 года испытания завершились успешно: полученные изображения подтвердили эффективность новой технологии.

Достижение в области лазерной связи даст новые возможности для китайской группировки спутников дистанционного зондирования. Объем данных, генерируемых спутниками с высоким разрешением, возрастет в несколько раз.