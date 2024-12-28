Китайский Институт физики и химии атомной промышленности впервые получил изотоп никеля-64 с высоким содержанием. Это достижение открывает новые горизонты для разработки медицинских радионуклидов, таких как медь-64.

Китайский Институт физики и химии атомной промышленности недавно объявил о значительном достижении в области получения изотопа никеля-64. После нескольких лет исследований ученые смогли достичь уровня обогащения более 99%. Этот изотоп, обладая уникальными свойствами, стоит в сотни раз дороже золота, что подчеркивает его ценность.

Изотопы представляют собой различные формы одного и того же элемента. В случае никеля их существует пять стабильных форм. Получение никеля-64 требует сложного процесса разделения, так как его атомы содержат 36 нейтронов. Это делает технологию получения никеля-64 сложной и доступной лишь для немногих стран. В результате цена на этот изотоп остается высокой, что делает его стратегически важным для науки и медицины.

Никель-64 служит предшественником меди-64, который используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Медь-64 имеет период полураспада 12,7 часов и позволяет получать изображения с высоким разрешением. Это делает его полезным для диагностики различных заболеваний, включая рак и болезнь Альцгеймера.

Согласно «Трехлетнему плану действий по качественному развитию индустрии применения ядерных технологий», разработка медицинских изотопов, таких как медь-64, займет важное место в будущих исследованиях. Это подчеркивает стремление Китая занять лидирующие позиции в области ядерной медицины и технологий.