Китайские ученые обнаружили обломки щелочных пород в лунном грунте, собранном миссией Чанъэ-5. Возраст этих образцов составляет около 3,9 миллиарда лет.

Недавнее открытие, сделанное учеными из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, привлекло внимание к лунному грунту, собранному в рамках миссии Чанъэ-5. Ученые обнаружили фрагменты щелочных пород, возраст которых составляет примерно 3,9 миллиарда лет. Это открытие стало возможным благодаря применению технологии микроКТ, позволяющей проводить детальный анализ образцов.

Результаты микроКТ-анализа лунного грунта CE5 CE5C0600YJFM00305. Поперечное сечение КТ-измерений, показывающее предположительно неморские обломки (область красного круга), морской базальт и стеклянные шарики, среди других материалов.

Лунный грунт, собранный Чанъэ-5, представляет собой сложную смесь различных материалов, включая обломки горных пород и минералы. Он служит своего рода «шубой» для Луны, отражая её внутренние и внешние процессы. Исходные образцы содержат в основном базальт, возраст которого составляет около 2 миллиардов лет. Это значительно моложе, чем обломки, найденные ранее, что позволяет исследователям расширить временные рамки для изучения геологической эволюции Луны.

Литофациальная диаграмма (а) и диаграмма распределения минералов (б) обломков CE5C06#3,G9. Область, обозначенная пунктирной линией, заполнена небольшим количеством мелкозернистой лунной пыли.

Исследование показало, что доля инородного мусора в районе приземления Чанъэ-5 может составлять до 20%. Однако возвращенные образцы подтвердили, что в основном лунный грунт состоит из местного материала. В процессе анализа ученые идентифицировали фрагмент породы размером около 0,9 на 1,2 миллиметра, который оказался щелочной породой. Это открытие стало первым случаем нахождения таких обломков в лунном грунте Чанъэ-5.

Классификационная диаграмма обломков горных пород Луны, CE5C06#3, G9, относится к обломкам щелочных пород.

Анализ химического состава показал, что найденный фрагмент имеет уникальный минеральный состав. Он включает плагиоклаз, анизопироксен и калиевый полевой шпат. Эти минералы указывают на редкий тип щелочной породы, известный как Highlands Alkali Suite. Возраст этого фрагмента значительно моложе, чем образцы, собранные в ходе предыдущих миссий, таких как Аполлон.

Петрографическая диаграмма кремнезема и минералов его фазы высокого давления в CE5C06#3,G9.

Кроме того, присутствие минералов, подвергшихся сильному ударному метаморфизму, свидетельствует о том, что обломки испытали экстремальные условия. Пиковое давление, которому они подверглись, оценивается в 10-53 ГПа, а температура достигала 1800 К. Эти данные помогают ученым лучше понять геологические процессы, происходившие на Луне в течение миллиардов лет.

Данное открытие не только расширяет знания о лунной геологии, но и предоставляет новые данные о магматической активности Луны. Исследователи надеются, что дальнейшие анализы помогут раскрыть еще больше тайн, связанных с формированием и эволюцией нашего спутника.