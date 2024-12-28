Игровая студия Firesprite, входящая в состав Sony, анонсировала новую игру, известную как «Until Dawn 2». Эта новость пришла на фоне отмены нескольких других проектов, над которыми студия работала ранее.

Студия Firesprite, приобретенная Sony в 2021 году, сообщила о разработке продолжения популярной игры «Until Dawn». Ранее она работала над двумя проектами в жанре сервисных игр, однако оба были отменены. Одним из них был бесплатный постапокалиптический шутер, а другим — королевская битва с научно-фантастическим сюжетом.

Теперь внимание сосредоточено на игре под кодовым названием «Heartbreak», которая фактически считается «Until Dawn 2». Firesprite стала 14-й студией в портфолио Sony PlayStation и известна своими предыдущими проектами, такими как «Endless Reincarnation» и «The Playroom», что подчеркивает ее опыт в разработке игр для PlayStation.