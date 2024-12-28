Intel представит платы B860 и H810, которые будут работать с новыми процессорами Core Ultra 200 и не поддерживают разгон. С другой стороны, AMD предложит материнские платы B850 и B840, среди которых B850 будет поддерживать разгон, а B840 станет заменой A620 предыдущего поколения.

Согласно последним новостям, AMD и Intel готовят к запуску свои бюджетные материнские платы на базе чипсета 800. Ожидается, что анонс состоится 7 января на выставке CES 2025, а старт продаж намечен на 13 и 15 января для Intel и AMD соответственно. Это событие привлечет внимание как геймеров, так и обычных пользователей, ищущих доступные решения для своих систем.

Intel представит платы B860 и H810, которые будут работать с новыми процессорами Core Ultra 200. Эти чипы не поддерживают разгон, что делает их идеальными для пользователей, которые не нуждаются в максимальной производительности. Интересно, что предварительные заказы на материнские платы Intel начнутся 6 января, за день до официального анонса. Это необычный шаг, который может создать дополнительный спрос на новые продукты.

С другой стороны, AMD предложит материнские платы B850 и B840, среди которых B850 будет поддерживать разгон, а B840 станет заменой A620 предыдущего поколения. Эти платы позволят пользователям использовать новейшие процессоры Zen 5 Ryzen 9000, что делает их привлекательными для геймеров и энтузиастов.

Партнеры AMD и Intel, такие как Gigabyte, ASUS и MSI, уже готовят свои версии материнских плат, что обеспечит разнообразие выбора для покупателей. Эти компании стремятся предложить доступные решения без излишних премиум-функций, что может быть привлекательным для широкой аудитории.

Важно отметить, что, несмотря на общие тенденции, материнские платы Intel, вероятно, выйдут на два дня раньше, чем аналогичные предложения AMD. Это может стать решающим фактором для тех, кто хочет обновить свою систему в ближайшее время.

С учетом текущих цен на материнские платы с чипсетами 600, новые решения AMD и Intel могут оказаться более доступными для пользователей, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества.